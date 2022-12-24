Париж, 24 декабря, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В ходе акции протеста представителей курдской общины в Париже 24 декабря было задержано 11 человек, передают местные СМИ со ссылкой на данные полиции.

kriss_toff Полиция Франции

В ходе столкновений протестующих с полицией травмы и ранения получил 31 сотрудник правоохранительных органов.

Как сообщалось ранее, протесты сопровождались поджогами машин, битьем витрин, поджиганием мусорных баков и иными подобными беспорядками.

Инцидент, послуживший поводом для беспорядков, произошёл 23 декабря в окрестностях курдского культурного центра в Париже. Три человека погибли.

Стрелок был задержан. Как выяснилось, ранее его уже арестовывали за нападение на центр для мигрантов.

В полиции считают, что злоумышленник действовал в одиночку. Представители курдской общины, в свою очередь, уверены, что нападение было организовано спецслужбами Турции.

Вечером 23 декабря также произошли столкновения курдов с сотрудниками правоохранительных органов, несколько человек получили ранения.