Донецк, 24 декабря, 2022, 20:24 — ИА Регнум. В число обстрелянных ВСУ вечером 24 декабря зданий в Донецке оказался республиканский травматологический центр, сообщил глава города Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В части здания вылетели стекла.

Как сообщалось ранее, в течение дня ВСУ четырежды атаковали Донецк с применением реактивных систем залпового огня. Было выпущено около 50 снарядов.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (23 декабря) ВСУ выпустили по территории республики 328 единиц боеприпасов из танков, РСЗО, ствольной артиллерии и миномётов. Трое мирных жителей получили ранения.