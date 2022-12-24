Белгород, 24 декабря, 2022, 20:05 — ИА Регнум. В селе Щетиновка Белгородской области подросток наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, сообщил 24 декабря губернатор Вячеслав Гладков.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

Подросток получил ранения стопы и лица и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу. Он в реанимации.

Гладков призвал родителей несовершеннолетних обратить особое внимание на проблему безопасности детей, особенно в период каникул.

Ранее в регионе на срок до 5 января 2023 года был продлён жёлтый уровень террористической опасности.