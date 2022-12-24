Мариуполь, ДНР, 24 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В городе Мариуполе завершили установку 20-метровой новогодней ели, сообщил 24 декабря глава населённого пункта Константин Иващенко.

Татьяна Стрельцова ИA REGNUM Елка

По его словам, главный символ Нового года подарен правительством Санкт-Петербурга. Новогодняя ель — сестра-близнец дерева, которое установлено на Казанской площади Петербурга.

«Наступающий 2023 год города-побратимы встречают вместе», — говорится в телеграм-канале Иващенко.

Напомним, петербургские власти также помогут в Мариуполе провести для детей акцию «Ёлка желаний».

Как сообщало ИА REGNUM, ещё две новогодние ели из Петербурга установят в парках имени Гурова Ильичевского района и «Веселка» Орджоникидзевского района Мариуполя.

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