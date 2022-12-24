В Мариуполе установили новогоднюю ель
Власти Санкт-Петербурга подарили Мариуполю 20-метровую новогоднюю ёлку
Мариуполь, ДНР, 24 декабря, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В городе Мариуполе завершили установку 20-метровой новогодней ели, сообщил 24 декабря глава населённого пункта Константин Иващенко.
По его словам, главный символ Нового года подарен правительством Санкт-Петербурга. Новогодняя ель — сестра-близнец дерева, которое установлено на Казанской площади Петербурга.
«Наступающий 2023 год города-побратимы встречают вместе», — говорится в телеграм-канале Иващенко.
Напомним, петербургские власти также помогут в Мариуполе провести для детей акцию «Ёлка желаний».
Как сообщало ИА REGNUM, ещё две новогодние ели из Петербурга установят в парках имени Гурова Ильичевского района и «Веселка» Орджоникидзевского района Мариуполя.
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