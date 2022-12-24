Донецк снова обстрелян из реактивных систем залпового огня
Донецк, 24 декабря, 2022, 19:56 — ИА Регнум. ВСУ в четвёртый раз за день обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня, сообщили власти ДНР 24 декабря.
Иван Шилов ИА REGNUM
Последствия обстрела Донецка
По Киевскому и Ворошиловскому районам было восемь снарядов. Есть попадания, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Всего в течение суток по Донецку было выпущено около 50 снарядов из РСЗО.
Ранее в Народной милиции республики сообщили, что за минувшие сутки (23 декабря) ВСУ выпустили по территории ДНР 328 единиц боеприпасов из танков, РСЗО, ствольной артиллерии и миномётов. Трое мирных жителей получили ранения.