Донецк, 24 декабря, 2022, 19:56 — ИА Регнум. ВСУ в четвёртый раз за день обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня, сообщили власти ДНР 24 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

По Киевскому и Ворошиловскому районам было восемь снарядов. Есть попадания, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Всего в течение суток по Донецку было выпущено около 50 снарядов из РСЗО.

Ранее в Народной милиции республики сообщили, что за минувшие сутки (23 декабря) ВСУ выпустили по территории ДНР 328 единиц боеприпасов из танков, РСЗО, ствольной артиллерии и миномётов. Трое мирных жителей получили ранения.