Сочи, Краснодарский край, 24 декабря, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 83 им. атамана А. А. Головатого г. Сочи Вера Дряпак стала победительницей X всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Путь в науку».

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В процессе освоения магистерской программы менеджмента многоуровневой образовательной организации выпускница Сочинского государственного университета, педагог-психолог Вера Дряпак научно обосновала и экспериментально подтвердила эффективность модели управления сетевым взаимодействием дошкольных казачьих образовательных организаций, реализующих казачий компонент.

— Нами предложены механизмы управления сетевого взаимодействия, которые выстраиваются благодаря межведомственной и межуровневой корпорации всех участников образовательного процесса и сочетают в себе исторические ценности, лучшие традиции кубанского казачества и инновационные достижения в сфере образования, — рассказала Вера Дряпак.

По словам педагога, использование именно комплексного подхода в системе казачьего образования, ресурсов научных организаций, организаций культуры и спорта, медийных ресурсов, а также электронного обучения с применением современных дистанционных технологий позволяет успешно реализовывать современные образовательные программы с региональным компонентом.

— В процессе реализации магистерских программ родилась научная идея, подтверждающая значимость методического обеспечения именно казачьего образования. Данная работа прошла серьезный конкурсный отбор и победила, — отметила Ольга Михалькова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогического и психолого-педагогического образования Сочинского государственного университета.

Конкурс был организован всероссийской общественной организацией содействия развитию профессиональной сферы дошкольного образования «Воспитатели России» при поддержке Фонда президентских грантов, министерства просвещения Российской Федерации, АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России».