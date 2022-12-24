Минск, 24 декабря, 2022, 19:56 — ИА Регнум. В Белоруссии на протяжении трех месяцев подряд наблюдается дефляция в экономике. Об этом 24 декабря сообщил премьер-министр страны Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Роман Головченко

«За три месяца мы имеем дефляцию», — заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, в стране по результатам 2022 года ожидают рекордного объёма экспорта в Россию.

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