МО РФ организовало телемост между мобилизованными и их родными из Самары
Москва, 24 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало 24 декабря кадры проведения телемоста, в ходе которого мобилизованные из тыловой зоны специальной военной операции пообщались со своими близкими, проживающими в Самаре.
«Телевизионный мост с городом Самара был организован для военнослужащих мотострелкового соединения Центрального военного округа, задействованных в тыловой зоне СВО», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что родственники и дети мобилизованных передали теплые слова и пожелания, а представители общественных организаций рассказали об оказываемых мерах социальной поддержки.
В ведомстве рассказали, что телемосты в ЦВО проводятся регулярно.
«Для бойцов очень важна поддержка, очень важно понимать, что их дома ждут. Это поднимает дух бойцов», — отметил один из военнослужащих.
Ранее аналогичный телемост состоялся между мобилизованными из тыловой зоны и городом Новосибирском.