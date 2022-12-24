Москва, 24 декабря, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало 24 декабря кадры проведения телемоста, в ходе которого мобилизованные из тыловой зоны специальной военной операции пообщались со своими близкими, проживающими в Самаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция России

«Телевизионный мост с городом Самара был организован для военнослужащих мотострелкового соединения Центрального военного округа, задействованных в тыловой зоне СВО», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что родственники и дети мобилизованных передали теплые слова и пожелания, а представители общественных организаций рассказали об оказываемых мерах социальной поддержки.

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В ведомстве рассказали, что телемосты в ЦВО проводятся регулярно.

«Для бойцов очень важна поддержка, очень важно понимать, что их дома ждут. Это поднимает дух бойцов», — отметил один из военнослужащих.

Ранее аналогичный телемост состоялся между мобилизованными из тыловой зоны и городом Новосибирском.