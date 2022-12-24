Красноярск, 24 декабря, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Фигуристка Софья Акатьева стала чемпионкой России в женском одиночном катании. Соревнования прошли в Красноярске.

Министерство спорта Татарстана Софья Акатьева

15-летняя Акатьева, которая была дебютанткой соревнований, показала лучший результат, получив по сумме прокатов 249,74 балла.

Второе место заняла Камила Валиева, у которой 247,32 балла. Замкнула тройку Елизавета Туктамышева, выступление которой оценено в 241,72 балла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали чемпионами России среди спортивных пар.