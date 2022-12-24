Санкт-Петербург, 24 декабря, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге прошёл шестой международный забег в костюмах Дедов Морозов, сообщает 24 декабря пресс-служба городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Забег Дедов Морозов в Петербурге

Стартом и финишной линией считается Триумфальная арка Главного штаба. В забеге могут принять участие все желающие по предварительной регистрации. Обязательным условием акции является наличие костюма Деда Мороза.

В этом году трасса проложена по Дворцовой площади в виде новогодней ёлки. По подсчётам организаторов, зарегистрировались на участие в забеге 2022 года порядка 1200 человек.

Напомним, в 2021 году забег Дедов Морозов в Санкт-Петербурге провели при 15-градусном морозе. Тогда в мероприятии участвовали около тысячи человек.

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