Москва, 24 декабря, 2022, 19:35 — ИА Регнум. МЧС России планирует обратиться к правительству Российской Федерации с инициативой о введении института лицензирования частных социальных объектов. Об этом 24 декабря заявил заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору Анатолий Супруновский журналистам.

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По его словам, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв обещал выйти с законодательной инициативой о введении института лицензирования социальных учреждений.

Супруновский добавил, что МЧС также обратится к правительству с подобной инициативой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 24 декабря в Кемерово во время пожара в частном доме, в котором размещался приют для пожилых людей без разрешительных документов на оказание данной услуги, получили несовместимые с жизнью травмы 22 человека, два человека были доставлены в больницу.

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