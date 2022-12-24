Лондон, 24 декабря, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Daily Mail высмеяли премьер-министра Великобритании Риши Сунака после его поездки в приют для бездомных.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак

Согласно опубликованным данным, глава кабмина, которому поручили накладывать завтрак для посетителей приюта, попытался завязать разговор с мужчиной по имени Дин. Бездомный поинтересовался у премьера, «разбирается» ли он с экономикой страны. В ответ Сунак сообщил, что именно этим он и занимается, а также поинтересовался у мужчины, работает ли тот в бизнесе.

«Нет, я бездомный. Но меня интересует бизнес», — отметил посетитель приюта, признавшись, что его привлекает финансовый сектор.

Сунак, напомнив о занятости в сфере финансов, ещё раз уточнил, желает ли посетитель приюта заниматься бизнесом в данной сфере. Бездомный дал утвердительный ответ, добавив, что «сначала хотел бы пережить Рождество». Он выразил надежду, что приют поможет найти ему временное жилье.

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Читатели газеты возмутились оторванностью премьер-министра своей страны от реальности. Некоторые даже напомнили, что во время посещения региона Тисайд с требованием соблюдать меры по сдерживанию инфляции на политике были мокасины Prada стоимостью 500 фунтов.

Один из читателей издания назвал Риши Сунака «бестолковым». Другой сообщил о необходимости проведения новых выборов, «или все окажутся в таком «бизнесе».

Ранее премьер-министр Великобритании призвал лишить Россию способности к перегруппировке и дальнейшей возможности пополнять запасы вооружений.

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