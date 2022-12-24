Новочеркасск, Ростовская область, 24 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Юморист Александр Пономаренко будет похоронен 26 декабря на родине артиста, в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом 24 декабря сообщили в администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Венок

«Похороны пройдут в понедельник в 14:00 на новом кладбище», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Новочеркасска окажут помощь семье Пономаренко. Глава города Юрий Лысенко выразил соболезнования в связи со смертью артиста.

Александр Пономаренко умер 24 декабря на 56-м году жизни от онкологического заболевания, он боролся с раком желудка.