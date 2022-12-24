Нальчик, 24 декабря, 2022, 19:08 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии во время новогодних и рождественских мероприятий усилят меры по обеспечению антитеррористической защищённости, сообщает 24 декабря пресс-служба правительства региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Полиция

В республике в этом году с учётом текущей общественно-политической ситуации отказались от массовых праздничных мероприятий, за исключением детских новогодних утренников в учреждениях образования и рождественских мероприятий, напомнил глава региона Казбек Коков.

Также принято решение не запускать фейерверки, которые традиционно устраивали муниципалитеты.

Глава Кабардино-Балкарии поручил усилить меры безопасности на площадях, в парках, где проводятся детские мероприятия, а также рядом с религиозными сооружениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких регионах России также решили отказаться от массовых мероприятий и народных гуляний на новогодние праздники.