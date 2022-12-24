Вашингтон, 24 декабря, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину осталось забросить 92 шайбы, чтобы догнать лучшего бомбардира Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйна Гретцки.

Michael Miller Александр Овечкин

В ночь на 24 декабря Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбу в НХЛ, оформив дубль в матче с «Виннипег Джетс» (4:1). В первом периоде он открыл счёт броском в ближний угол, а на последней минуте встречи забил в пустые ворота после паса Евгения Кузнецова.

Таким образом, Овечкин вышел на второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ, обогнав Горди Хоу, на счету которого 801 гол. Лидером является Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 шайбы в лиге.