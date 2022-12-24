Берлин, 24 декабря, 2022, 18:56 — ИА Регнум. У Германии почти нет систем противовоздушной обороны для отражения атак с воздуха. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

По информации журналистов, после начала Россией спецоперации на Украине власти Германии заявили, что намерены укреплять обороноспособность страны, но с тех пор мало что изменилось.

Отмечается, что бомбоубежища, которые остались со времён холодной войны, были демонтированы, а запасы товаров первой необходимости иссякли. В ФРГ не работает система раннего оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, отмечают журналисты.

Издание сообщает, что власти страны опасаются, что в случае возникновения перебоев в снабжении жителей самым необходимым, например водой и энергией, а также при появлении проблем с обеспечением доступа к медпомощи и транспорту, в Германии могут начаться беспорядки.

По информации журналистов, в стране имеется нехватка систем противовоздушной обороны, при этом власти не закупили новых систем ПВО, и сейчас не получится защитить ни один из немецких городов.

Как передавало ИА REGNUM, у многих жителей Германии складывается ощущение, что государство не способно справиться с накопившимися проблемами.

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