Мелитополь, 24 декабря, 2022, 18:44 — ИА Регнум. На поддержку аграриев Запорожской области в 2023 году направят из федерального бюджета 5 млрд рублей, сообщил 24 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поле

Также в регионе постепенно введут льготное кредитование и стимулирующие субсидии, добавил он. Эта поддержка позволит фермерам высвободить средства на проведение посевной и покупку новой техники.

«На данный момент уже более 200 предприятий перестроили документооборот согласно требованиям российского законодательства», — написал Рогов в своём телеграм-канале.

Напомним, в Запорожской области для оказания помощи фермерам создан центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации.

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