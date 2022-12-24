Минобороны РФ показало кадры работы сапёров ЗВО в ходе спецоперации
Москва, 24 декабря, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры работы сапёров Западного военного округа в ходе специальной военной операции на территории Украины. Соответствующее видео было опубликовано 24 декабря в телеграм-канале ведомства.
«Те люди, что пришли по частичной мобилизации, довольно адекватно относятся ко всему происходящему. Понимают, что здесь происходит и где они находятся. И за счёт этого понимания их обучение и подготовка проходит намного быстрее», — сообщил командир роты заграждения.
В министерстве рассказали, что саперные подразделения занимаются разминированием автомобильных дорог, приусадебных участков и сельхозугодий.
«По прибытию проводится инженерная разведка местности, оценивается обстановка, после чего группа разминирования в защитных костюмах сапера с использованием современных миноискателей и инженерных щупов приступает к очистке местности от взрывоопасных предметов ВСУ», — пояснили в ведомстве.
В Министерстве обороны РФ также рассказали о том, что на одном из направлений военнослужащие Западного военного округа разминировали более 8 тыс. кв. км.