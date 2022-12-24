Москва, 24 декабря, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Московское «Динамо» одержало победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Динамо» дубль оформил защитник Андрей Миронов. Ещё по шайбе забросили нападающий Александр Скоренов и защитник Егор Мартынов.

В составе «Трактора» точными бросками отметились форварды Теэму Пулккинен, Алексей Бывальцев и Никита Сошников.

На сегодняшний день «Динамо» занимает четвёртое место в Западной конференции, на счету команды 55 очков. «Трактор» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 38 очками.

Читайте также: «Барыс» по буллитам обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ