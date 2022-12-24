Астана, 24 декабря, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Поведение зрителей в Астане во время исполнения гимна России было неприемлемым. Об этом 24 декабря заявил капитан клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Сергей Широков во время интервью КХЛ ТВ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Болельщики ХК «Автомобилист»

«С детства учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидело сегодня, когда играл российский гимн. Я думаю, что это неприемлемо», — сказал Широков в перерыве матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря «Автомобилист» играл на выезде с астанинским «Барысом» и проиграл со счётом 4:5 в серии буллитов.