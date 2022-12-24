Кемерово, 24 декабря, 2022, 18:23 — ИА Регнум. МЧС вновь предлагает перейти к лицензированию частных социальных учреждений, передаёт ТАСС 24 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом престарелых

Такая мера позволит минимизировать вероятность повторения таких трагедий, как в Кемерово, убеждены в ведомстве.

Ранее в МЧС призывали создать реестр частных социальных учреждений, ввести их лицензирование и усилить ответственность за нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 декабря в Кемерово при пожаре в частном доме, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание этой услуги, погибли 22 человека, два человека с ожогами были госпитализированы.