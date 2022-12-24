Астана, 24 декабря, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Астанинский «Барыс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

Алексей Колчин ИА REGNUM ХК «Барыс»

В составе «Барыса» шайбы забросили нападающие Кирилл Савицкий, Майкл Шапю, Никита Михайлис и Егор Петухов.

В составе «Автомобилиста» точными бросками отметились форварды Анатолий Голышев, Данил Романцев, Сергей Широков и Брукс Мэйсек.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Барыса». Решающий бросок исполнил Никита Михайлис.

На сегодняшний день «Барыс» занимает восьмое место в Восточной конференции, на счету команды 41 очко. «Автомобилист» идёт на первом месте в Восточной конференции с 60 очками.

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