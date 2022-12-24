Кемерово, 24 декабря, 2022, 18:25 — ИА Регнум. В Кемерово оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с заместителями министра Ильей Денисовым и Анатолием Супруновским оценила обстановку на месте пожара в частном жилом доме, где погибли 22 человека. Также названы возможные причины трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.

МЧС России Разбор завалов сгоревшего здания приюта в Кемерово

По словам Денисова, «пожарные сделали всё возможное. Предположительно, одной из причин быстрого и масштабного развития пожара явилось позднее сообщение о нём в МЧС», — сказал он, добавив, что на момент прибытия первых подразделений здание практически полностью было охвачено огнём.

Супруновский, в свою очередь, назвал несколько версий. Одна из них — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Также рассматривается первоначальная версия о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, «но она маловероятна».

После завершения работ следователей и надзорных органов можно будет сделать окончательные выводы, подытожили представители МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, внеплановые проверки обеспечения пожарной безопасности проходят в социальных учреждениях Кемеровской области. В результате рейдов выявлены проблемы с проводкой, печным отоплением, на некоторых объектах отсутствуют пожарные сигнализации.