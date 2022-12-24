Анкара, 24 декабря, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Украинский конфликт продолжится в 2023 году из-за поддержки Киева со стороны США и Европы. Об этом 24 декабря заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

president.gov.ua Владимир Зеленский выступает в Конгрессе США

«Похоже, эта война не завершится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается», — сказал Акар.

Он отметил, что ведётся подготовка украинских военных, на что выделяются деньги, заложенные в бюджеты западных стран.

По его словам, если объединить всё это с заявлениями России, то не будет ошибкой сказать, что конфликт продолжится в 2023 году.