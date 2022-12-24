Кемерово, 24 декабря, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Спасатели сделали всё возможное при тушении пожара в социальном приюте в Кемерово, заявил 24 декабря заместитель главы МЧС Илья Денисов.

Следственный комитет России Последствия пожара в приюте в Кемерово

По предположениям на данный момент, МЧС сообщили о пожаре слишком поздно, этим и объясняется такое количество жертв, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Кемерово при пожаре в частном доме, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, погибли 22 человека, ещё два человека с ожогами были госпитализированы.