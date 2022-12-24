МЧС: при тушении пожара в Кемерово было сделано всё возможное
Кемерово, 24 декабря, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Спасатели сделали всё возможное при тушении пожара в социальном приюте в Кемерово, заявил 24 декабря заместитель главы МЧС Илья Денисов.
Следственный комитет России
Последствия пожара в приюте в Кемерово
По предположениям на данный момент, МЧС сообщили о пожаре слишком поздно, этим и объясняется такое количество жертв, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Кемерово при пожаре в частном доме, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, погибли 22 человека, ещё два человека с ожогами были госпитализированы.