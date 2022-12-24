Синьцзян, Китай, 24 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. 18 человек оказались заперты на золотом руднике на северо-западе Китая, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

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Горняки оказались под завалами в уезде Инин Или-Казахского автономного округа.

ЧП произошло в 13:40 по местному времени (08:40 мск). На момент обрушения под землей работали 40 человек. 22 горняка были успешно извлечены на поверхность, ещё 18 человек остаются под завалами. О состоянии попавших в ловушку шахтеров неизвестно. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиолог Бен Коулинг заявил о высоком риске вспышки коронавируса на территории Китая в январе.

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