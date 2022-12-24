Кемерово, 24 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Внеплановые проверки обеспечения пожарной безопасности проходят в социальных учреждениях Кемеровской области. В результате рейдов выявлены проблемы с проводкой, печным отоплением, на некоторых объектах отсутствуют пожарные сигнализации, сообщает 24 декабря пресс-служба регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарная сигнализация

Надзорные мероприятия проходят в пансионатах, реабилитационных центрах и других объектах с постоянным пребыванием людей. Наибольшее количество нарушений выявлено в частных учреждениях. По каждому недочёту выдаётся предписание по устранению.

Только в Евтинском детском доме-интернате для детей с ментальными нарушениями, где находятся 32 воспитанника и 65 человек персонала, выявлены нарушения, среди которых отсутствие автоматической пожарной сигнализации, средств индивидуальной защиты, персонал не прошёл обучение по пожарной безопасности.

Напомним, ранее глава региона Сергей Цивилёв заявил, что после пожара в частном доме престарелых в Кемерове во всех подобных учреждениях пройдут проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря в Кемерове на улице Таврической при пожаре в частном доме, который использовался для размещения пожилых людей без разрешительных документов на оказание таких услуг, погибли 22 человека, ещё двоих с ожогами госпитализировали.

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