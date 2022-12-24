Москва, 24 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Российские военные на донецком направлении ликвидировали сводную тактическую группу иностранных наемников, сообщил 24 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Министерство обороны России Боевая работа подразделений ВДВ в зоне СВО

«На донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников», — сказал он на брифинге.

Также Конашенков добавил, что ВС России поразили подразделения десятой горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки в ДНР. Безвозвратные потери составили до 60 киевских карателей и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили почти 400 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Кроме того, было уничтожено 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотников, 7222 танка и другие боевые бронированные машины, а также 936 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Сутками ранее средства противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне военной спецоперации 15 беспилотных летательных аппаратов.

Читайте также: ВС России с начала спецоперации уничтожили почти 400 украинских ЗРК