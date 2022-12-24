ВС РФ уничтожили сводную группу наемников на донецком направлении
ВС России уничтожили сводную группу иностранных наемников на донецком направлении
Москва, 24 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Российские военные на донецком направлении ликвидировали сводную тактическую группу иностранных наемников, сообщил 24 декабря официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
Также Конашенков добавил, что ВС России поразили подразделения десятой горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки в ДНР. Безвозвратные потери составили до 60 киевских карателей и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России с начала спецоперации уничтожили почти 400 зенитных ракетных комплексов ВСУ.
Кроме того, было уничтожено 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотников, 7222 танка и другие боевые бронированные машины, а также 936 боевых машин реактивных систем залпового огня.
Сутками ранее средства противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне военной спецоперации 15 беспилотных летательных аппаратов.
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