Берлин, 24 декабря, 2022, 17:49 — ИА Регнум. У многих жителей Германии складывается ощущение, что государство не способно справиться с накопившимися проблемами, заявил 24 декабря заместитель главы бундестага Вольфганг Кубикки.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Подозрения в наличии риска превращения Германии в «дисфункциональное государство» небеспочвенны, полагает он.

Основными проблемами, с которыми справиться удаётся не до конца, являются ситуация с ценами на энергию, инфраструктурой, армией, отметил Кубикки.

Экономическая политика в сфере энергетики выстроена так, что тратятся огромные дополнительные средства и их не хватает другим отраслям экономики, считает депутат.

Как сообщалось ранее, формальный глава германского государства президент Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к нации заявил о кризисе в стране.