Кемерово, 24 декабря, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Владелица сгоревшего в Кемерово дома, где размещался приют для бездомных людей, просила о его расселении. Об этом пишет 24 декабря «МК».

МЧС России Тушение пожара в здании приюта в Кемерово

По словам 45-летней Оксаны Горневой, о пожаре она узнала из новостей. Ранее пастор евангельской церкви Андрей Смирнов заключил с ней договор аренды с последующим выкупом дома.

Взять кредит на покупку дома у него не получилось, летом договор об аренде истекал. Мужчина попросил об отсрочке, и хозяйка стала дожидаться выкупа.

О проживании в доме пожилых людей женщина знала, а о нарушениях пожарной безопасности, по её словам, нет. Извещением её вызвали в пожарную инспекцию, предупредили об отсутствии в доме сигнализации о возгорании, а также пообещали помощь в решении проблемы.

«Даже сказала: если поможете мне их оттуда выселить, я буду только рада. В пожарной инспекции сказали не волноваться — сказали, что составляем документы, готовим их в прокуратуру, через суд будем их выселять», — приводит издание слова хозяйки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 человека погибли в ночь на 24 декабря при пожаре в частном доме в Кемерово. Пастор Смирнов устроил в доме приют для бездомных людей. В минсоцзащиты региона подозревали его в организации секты, где у людей отбирают документы и банковские карты.

Расследуется уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, Смирнов знал о неисправности угольного котла, которым отапливалось здание, но ничего не сделал. Организатора приюта задержали.

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