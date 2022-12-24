Клара Новикова рассказала о помощи артистов больному Пономаренко
Москва, 24 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Коллеги-артисты как могли помогали юмористу Александру Пономаренко, который боролся с раком. Об этом артистка Клара Новикова сообщила 24 декабря РЕН ТВ.
По её словам, все видели, что Пономаренко тяжело болеет. Коллеги собирали деньги, чтобы помочь ему, выступали с благотворительными концертами.
«Все понимали, к чему это идёт. Все понимали, что ожидать чудес нельзя», — сказала Новикова.
Она назвала Александра Пономаренко очень творческим человеком, а его дуэт с братом Валерием — уникальным. Это разносторонние артисты, которые умели и играть на разных инструментах, и петь, и делать замечательные интермедии, добавила артистка.
Юморист Александр Морозов назвал Пономаренко очень порядочным и безумно творческим человеком, который «всегда нёс светлое и доброе». Другой коллега, Николай Бандурин, добавил, что Пономаренко запомнится зрителю как автор уникальных пародий, как один из лучших в своем деле артистов.
Как сообщало ИА REGNUM, юморист Александр Пономаренко скончался в возрасте 55 лет от онкологического заболевания. О его болезни было известно с лета 2021 года.