Москва, 24 декабря, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Коллеги-артисты как могли помогали юмористу Александру Пономаренко, который боролся с раком. Об этом артистка Клара Новикова сообщила 24 декабря РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Клара Новикова

По её словам, все видели, что Пономаренко тяжело болеет. Коллеги собирали деньги, чтобы помочь ему, выступали с благотворительными концертами.

«Все понимали, к чему это идёт. Все понимали, что ожидать чудес нельзя», — сказала Новикова.

Она назвала Александра Пономаренко очень творческим человеком, а его дуэт с братом Валерием — уникальным. Это разносторонние артисты, которые умели и играть на разных инструментах, и петь, и делать замечательные интермедии, добавила артистка.

Юморист Александр Морозов назвал Пономаренко очень порядочным и безумно творческим человеком, который «всегда нёс светлое и доброе». Другой коллега, Николай Бандурин, добавил, что Пономаренко запомнится зрителю как автор уникальных пародий, как один из лучших в своем деле артистов.

Как сообщало ИА REGNUM, юморист Александр Пономаренко скончался в возрасте 55 лет от онкологического заболевания. О его болезни было известно с лета 2021 года.