Власти Энергодара рассказали об обстановке в городе
Власти Энергодара сообщили о сокращении количества обстрелов со стороны ВСУ
Энергодар, Запорожская область, 24 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал о снижении количества обстрелов города со стороны ВСУ и сохранении опасности повторных ударов.
«В данный момент сейчас количество обстрелов уменьшилось значительно. Последние дни их вообще сейчас нет. Но опасность, вероятность таких обстрелов — она существует», — рассказал он РИА Новости.
Ранее о том, что обстрелы Запорожской атомной электростанции практически прекратились, а ситуация полностью контролируется, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Запорожье, находящемся под оккупацией Украины, ночью прозвучали взрывы.
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