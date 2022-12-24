Энергодар, Запорожская область, 24 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Глава администрации Энергодара Эдуард Сеновоз рассказал о снижении количества обстрелов города со стороны ВСУ и сохранении опасности повторных ударов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«В данный момент сейчас количество обстрелов уменьшилось значительно. Последние дни их вообще сейчас нет. Но опасность, вероятность таких обстрелов — она существует», — рассказал он РИА Новости.

Ранее о том, что обстрелы Запорожской атомной электростанции практически прекратились, а ситуация полностью контролируется, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Запорожье, находящемся под оккупацией Украины, ночью прозвучали взрывы.

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