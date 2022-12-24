Москва, 24 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. На юге Москвы в районе Щербинка загорелся автобус, сообщили 24 декабря в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарные

«На улице Новостроевская, дом 6 произошло возгорание автобуса коммерческого перевозчика ООО «Таксомоторный парк №20», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ЧП в салоне не было пассажиров, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря рейсовый пассажирский автобус загорелся на трассе Екатеринбург — Североуральск утром. До прибытия пожарных 24 человека самостоятельно эвакуировались из транспортного средства.

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