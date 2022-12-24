Москва, 24 декабря, 2022, 17:33 — ИА Регнум. На фоне трагедии в Кемерово, где в пожаре в частном приюте погибли 22 человека, главе правительства России Михаилу Мишустину предложили вернуться к проверкам противопожарной безопасности бизнеса, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарный извещатель

«В вопросах соблюдения обязательных требований, от которых зависит жизнь людей, не может и не должно быть никаких компромиссов. В этих целях я направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой исключить проверку соблюдения правил пожарной безопасности из моратория на контрольно-надзорную деятельность, введенного постановлением правительства РФ от 10.03.2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора, муниципального контроля», — сообщил руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

В применяемом сегодня риск-ориентированном подходе нужно сделать поправку на то, что в данной области любой риск уже является непосредственной угрозой наступления негативных последствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, убежден юрист.

В случае с социальным приютом в Кемерово речь может идти также о незаконной предпринимательской деятельности, отметил эксперт.

«Несмотря на то, что приют считался социальным, в нем оказывалась патронажная помощь пожилым людям. Следовательно, прежде чем начать заниматься подобной деятельностью, нужно было зарегистрировать юридическое лицо или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, указать соответствующие виды услуг и получить в местном органе здравоохранения лицензию на первичную медико-санитарную, в том числе патронажную помощь. С момента начала функционирования на владельца приюта будет возложена обязанность соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и противопожарные правила», — сказал Хаминский.

В Кемеровской области произошел пожар в доме престарелых. Следственный комитет возбудил дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура организовала проверку. Погибли 22 человека.

Инспекторы МЧС России исключили 92% проверок в связи с объявленным правительством мораторием для бизнеса, сообщил ранее статс-секретарь — замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

В то же время депутаты Госдумы от ЛДПР намерены внести в Госдуму законопроект о лицензировании деятельности домов престарелых. Для получения лицензии и включения в реестр дома престарелых должны соответствовать установленным требованиям.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике Николай Харитонов (КПРФ) считает, что пожар в приюте в Кемерово произошел по недосмотру местных властей.