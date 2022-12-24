В Минске по итогам года ожидают роста экспорта в Россию до 23 млрд долларов
В Белоруссии прогнозируют рекордный объём экспорта в Россию в 2022 году
Минск, 24 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Белоруссии по итогам 2022 года ожидают рекордного объёма экспорта в Россию, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Российско-белорусские отношения
«Я надеюсь, что по итогам года мы будем иметь сумму порядка 22–23 миллиардов долларов», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».
Напомним, за 10 месяцев 2022 года экспорт белорусских товаров в Россию превысил 18 млрд долларов. В Белоруссии отмечают важность перенаправления поставок на рынки дружественных стран, в первую очередь России.
Читайте также: Головченко: у Москвы и Минска не осталось нерешенных вопросов