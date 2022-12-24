Минск, 24 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. В Белоруссии по итогам 2022 года ожидают рекордного объёма экспорта в Россию, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Российско-белорусские отношения

«Я надеюсь, что по итогам года мы будем иметь сумму порядка 22–23 миллиардов долларов», — сказал он в эфире телеканала «Беларусь 1».

Напомним, за 10 месяцев 2022 года экспорт белорусских товаров в Россию превысил 18 млрд долларов. В Белоруссии отмечают важность перенаправления поставок на рынки дружественных стран, в первую очередь России.

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