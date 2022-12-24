Херсон, 24 декабря, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В результате артиллерийского удара со стороны киевских боевиков нарушено газоснабжение нескольких микрорайонов Каховки в Херсонской области. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По информации пресс-службы, в результате обстрелов киевскими боевиками Каховки без газоснабжения из-за прорывов остались улицы в районах Щемиловка и Центр. Отмечается, что специалисты аварийных служб ликвидируют прорывы. Газоснабжение будет восстановлено в самое ближайшее время, пояснили в пресс-службе.

Напомним, 24 декабря киевские боевики обстреляли населенный пункт Каховка в Херсонской области. В результате были повреждены жилые дома, под удары попали набережная, завод электросварочного оборудования, центр города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Следственный комитет России будет расследовать многочисленные факты преступлений киевских боевиков в отношении мирных жителей.

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