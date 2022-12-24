Химки, Московская область, 24 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Около 60 зданий в городском округе Химки Московской области более девяти часов находятся без горячей воды и отопления из-за аварии. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на химкинский филиал «ТСК Мосэнерго».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Подогрев воды

Отмечается, что с 07:50 параметры горячего водоснабжения и центрального отопления снижены в связи с аварийной остановкой котельной в микрорайоне Сходня.

В числе домов, в которых нет горячей воды и отопления, жилые дома, школы, детский сад, хостел, торговые центры.