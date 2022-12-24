СМИ: Хафтар заявил о последнем шансе для проведения выборов в Ливии
Командующий ЛНА Хафтар призвал политические силы провести выборы в Ливии
Триполи, 24 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о последнем шансе для проведения выборов в Ливии. Об этом 24 декабря сообщает ливийский портал Al Marsad.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ливия
Согласно опубликованным данным, Хафтар призвал политические силы Ливии подготовить и провести всеобщие выборы в стране.
«Генеральное командование объявляет о последнем шансе [для политических сил] составить дорожную карту и провести в Ливии всеобщие выборы», — сказал фельдмаршал.
Как сообщало ИА REGNUM, МИД Турции поддержал Ливию в споре с Египтом о морской границе.