Триполи, 24 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о последнем шансе для проведения выборов в Ливии. Об этом 24 декабря сообщает ливийский портал Al Marsad.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Согласно опубликованным данным, Хафтар призвал политические силы Ливии подготовить и провести всеобщие выборы в стране.

«Генеральное командование объявляет о последнем шансе [для политических сил] составить дорожную карту и провести в Ливии всеобщие выборы», — сказал фельдмаршал.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Турции поддержал Ливию в споре с Египтом о морской границе.