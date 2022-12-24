Москва, 24 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой гололедицы объявлен в столице России и Подмосковье. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Уточняется, что жёлтый уровень погодной опасности означает потенциально опасную погоду. Предупреждение о гололедице в Москве и Московской области будет действовать до 21:00 25 декабря. В настоящее время температура воздуха в Москве колеблется возле отметки в плюс 1 градус. Однако через несколько часов столбики термометров начнут опускаться ниже нулевой отметки.

По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха в Москве может опуститься до минус 9–11 градусов. Днем 25 декабря столбики термометров покажут до минус 7 градусов в Москве и до минус 10 градусов по области.

Ранее сообщало ИА REGNUM, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается небольшой снег и до минус 4 градусов.