Париж, 24 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти проведёт встречу с представителями курдской общины после митингов, вызванных расстрелом людей в 10-м округе Парижа. Об этом сообщает 24 декабря BFM TV.

Цитата из видео «Rencontre avec Eric Dupond-Moretti, Michel Regaldo Saint-Blancard et Christian Doutremepuich» пользователя librairie mollat Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти

Встреча главы минюста с курдами состоится в 16:00 по местному времени (18:00 мск), утром представителей общины принял префект полиции Парижа Лоран Нуньес.

«Встречи, важные и символичные для сообщества, которое требовало встречи с властями в течение многих недель», — говорится в сообщении.

Мэр 10-го округа Александра Кордебар и другие должностные лица присутствовали на митинге, который прошёл на площади Республики в память о жертвах нападения на улице Ангьен.

Курдский демократический совет Франции решил прекратить манифестацию после столкновений участников с полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновения с полицией начались в Париже из-за возмущения курдов очередным нападением. Днём 23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь по людям на улице Ангьен, в популярном у курдской общины районе. Он убил троих человек и ранил ещё троих. После задержания нападавший объявил себя расистом и признался, что планировал напасть именно на курдов.

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