Вашингтон, 24 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о том, что соцсеть Twitter убрала функцию #ThereIsHelp («Помощь есть»), которая предназначена для помощи в предотвращении суицидов. Об этом 24 декабря он написал на своей странице.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Функция по-прежнему работает. Это фейковые новости», — написал Маск.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Маск распорядился убрать функцию #ThereIsHelp из Twitter.

Функция показывает пользователям контакты горячей линии для предотвращения суицидов, а также предоставляет им контакты организаций, оказывающих поддержку в области психического здоровья, ВИЧ, вакцин.