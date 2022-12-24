Маск опроверг удаление из Twitter функции для предотвращения суицидов
Вашингтон, 24 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о том, что соцсеть Twitter убрала функцию #ThereIsHelp («Помощь есть»), которая предназначена для помощи в предотвращении суицидов. Об этом 24 декабря он написал на своей странице.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Функция по-прежнему работает. Это фейковые новости», — написал Маск.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Маск распорядился убрать функцию #ThereIsHelp из Twitter.
Функция показывает пользователям контакты горячей линии для предотвращения суицидов, а также предоставляет им контакты организаций, оказывающих поддержку в области психического здоровья, ВИЧ, вакцин.