Донецк, 24 декабря, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Донецк и Майорск, сообщили 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:30 (совпадает с мск) — населенный пункт Клебан-Бык — населенный пункт Майорск: выпущено семь снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 15:24 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 декабря два человека погибли в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ. Киевские каратели выпустили по населенному пункту три снаряда натовского калибра 155 мм.

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