Киев, 24 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Киеве действует режим временных контролируемых аварийных отключений, сообщает 24 декабря пресс-служба национальной энергокомпании.

Иван Вельц. Украинская ночь. Зима. 1898

По информации предприятия, на сегодняшний день в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

«В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений», — уточняет пресс-служба.

Наиболее сложная ситуация складывается в Киеве и Киевской области. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

«В городе Киеве применён режим временных контролируемых аварийных отключений», — говорится в телеграм-канале компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря энергетики заявили о нескольких попаданиях по объектам инфраструктуры «после ночной атаки беспилотников».