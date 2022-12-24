Москва, 24 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. По итогам 10 месяцев 2022 года объёмы несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России снизились на 1,5% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По его словам, меры поддержки внешней торговли позволили не допустить критического падения ННЭ и перестроить логистику. Также удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении.

«Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчетов», — сказал он.

Напомним, по данным федерального центра «Агроэкспорт», Россия направляет в дружественные страны 81% экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса.

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