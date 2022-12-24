Вашингтон, 24 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Американские пользователи социальной сети Twitter подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского, попросившего у хозяина Белого дома Джо Байдена больше зенитных комплексов (ЗРК) Patriot.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 21 декабря, один из журналистов спросил у Зеленского о том, что произойдет, после того как Киев получит американские системы противовоздушной обороны.

В ответ на это украинский лидер пошутил, что «отправит очередной сигнал» президенту США Байдену для поставок большего количества вооружений.

Один из пользователей социальной сети возмутился тому, что «марионетка снова дерзит». Другой комментатор посоветовал правительству больше не вооружать Украину, ещё один усомнился в «должной работе» систем противовоздушной обороны.

«Обоих нужно упечь в тюрьму», — написал один из американских пользователей Twitter.

Ещё один комментатор поинтересовался у Зеленского, куда он дел $50 млрд, которые он «украл» у Соединенных Штатов.

Напомним, что 21 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил США по приглашению главы Белого дома Джо Байдена. В ходе визита он пытался доказать, что Украина «способна» одержать победу под Россией.

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