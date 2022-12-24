Киев, 24 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В иранском вопросе необходимо уйти от «неработающих санкций» и перейти к арестам поставщиков и уничтожению производства, считает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

president.gov.ua Михаил Подоляк

По его мнению, Тегеран, который планирует увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт «международных санкций».

«Важно отказаться от концепции «неработающих санкций»… и перейти к более разрушительным инструментам — уничтожению производства и арестам поставщиков», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД Ирана Насер Канаани в ответ на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в поставках беспилотников Вооруженным силам России заявил, что «стратегическое терпение» Тегерана не бесконечно.

Канаани подчеркнул, что Иран не поставлял военную технику ни в каком виде ни одной из сторон — участниц конфликта на Украине.