Дамаск, 24 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Военнослужащие сирийской армии уничтожили не менее 25 террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на востоке провинции Идлиб. Об этом 24 декабря сообщила газета Al Watan.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Отмечается, что боевики несколько раз пытались пробиться к военному аэродрому в Тафтаназе, воспользовавшись плохой погодой.

Сирийские военнослужащие вступили с ними в бой около посёлка Бсартун и отразили атаки, уничтожив не менее 25 террористов.

По информации издания, в последние дни активность банд «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заметно возросла. 22 декабря боевики из миномётов обстреляли позиции сирийских войск в районе Маарет-Мухос, в результате чего три солдата погибли, четыре получили ранения.