Тбилиси, 24 декабря, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не доверяет грузинским врачам и не соглашается сдать анализы в рамках расследования его предполагаемого отравления. Об этом заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе, сообщает 24 декабря Sputnik.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По словам адвоката, доверия нет ни к следствию, ни к экспертному бюро. Соответствующих разрешений у учреждения нет, кроме того, оно подчинено государственной системе, в которой и произошло отравление.

«Мы предложили привезти специалистов одного из авторитетных экспертных бюро европейских государств, а также США, взять пробы, опечатать их у меня на глазах, пригласить наших специалистов при этом, забрать и отправить пробы за границу», — сказал Хачапуридзе.

Специальная следственная служба несколько раз пыталась взять биологические образцы у Саакашвили для расследования вероятного отравления. Врачи из экспертных групп констатируют ухудшение его состояния и настаивают на лечении политика за границей.

Как сообщало ИА REGNUM, Саакашвили проходит лечение в медучреждении после длительной голодовки в тюрьме. Его задержали осенью 2021 года при возвращении в Тбилиси с Украины. Ранее политика заочно приговорили к тюремному заключению, кроме того, суд рассматривает ещё три дела против него.

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