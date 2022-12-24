Салават, Башкирия, 24 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Жена мэра башкирского города Салавата попала в ДТП и получила травмы. Об этом 24 декабря сообщает Mash Batash.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Татьяна Миронова, находясь за рулём Mercedes-Benz, ехала по заснеженной трассе Уфа — Оренбург в сторону Салавата. Около села Кармаскалы её машину занесло, и она врезалась в ограждение, не справившись с управлением.

Следом в её автомобиль врезался КамАЗ, перевозивший металл. Водитель грузовика увидел включенную «аварийку», но не успел перестроиться и столкнулся с «Мерседесом».

В результате аварии женщина получила вывих тазобедренного сустава, разрыв селезёнки и почки. Ей сделали операцию, сейчас она находится в больнице.