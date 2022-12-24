Москва, 24 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне военной спецоперации 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны 24 декабря.

Министерство обороны России Боевая работа ЗРК «Оса» подразделений ПВО

Также был сбит вертолет Ми-8.

Ранее в ведомстве сообщили, что российская авиация за сутки поразила один самолёт и три вертолёта киевских ВВС.

С момента начала специальной военной операции было сбито 352 самолёта, 182 вертолёта и 2719 беспилотников ВСУ.